Погода в Одессе 30 января: снежная зима продолжится?

30 января 2023 года, в понедельник, в Одессе сохранится преимущественно морозная погода, периодически будет идти небольшой снег.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 30 января

30 января 2023 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

Погода по Одесской области 30 января

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололед, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, гололедица.

Фото Марии Котовой