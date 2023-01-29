Погода в Одессе 30 января: снежная зима продолжится?

30 января 2023 года, в понедельник, в Одессе сохранится преимущественно морозная погода, периодически будет идти небольшой снег.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 30 января
30 января 2023 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололед, гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
Погода по Одесской области 30 января
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололед, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, гололедица.
Фото Марии Котовой