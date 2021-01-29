Погода в Одессе 30 января: дождь, туман и гололед

В субботу, 30 января, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром туман, гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла.
По Одесской области облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ночью и утром туман, гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, гололед.
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