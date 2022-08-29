Погода в Одессе 30 августа: лето еще задержится?

По прогнозам синоптиков вторник 30 августа в Одессе будет жарким и без осадков.
Такой прогноз дает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
30 августа 2022 г. по Одессе ожидается погода облачная с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 5-10 м/с.Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 24–25°С.
Погода в Одесской области 30 августа
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков.
Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.