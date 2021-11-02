Погода в Одессе 3 ноября: быть ли дождю?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 3 ноября 2021 года в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем она поднимется до 14-16 градусов тепла.
Погода в Одесской области 3 ноября
В Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.