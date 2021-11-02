Погода в Одессе 3 ноября: быть ли дождю?

Какой будет погода в Одессе 2 ноября Завтра, во вторник, 2 ноября 2021 г, в Одессе ожидается облачая, с прояснениями погода. Ночью дождь, днем ​​без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​13-15 °С выше ноля. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе на этой неделе и в ноябре Синоптики прогнозируют в течении 11-го месяца года погоду, соответствующую климатическим нормам для Украины. Что касается погоды в Одессе в период с 1 по 5 ноября, то в этот период возможны дожди. ПОДРОБНЕЕ