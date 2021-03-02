Погода в Одессе 3 марта: что обещают синоптики?

Завтра, в среду, 3 марта, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 8-10 °С выше нуля.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области ночью дымка, видимость 1-2 км.