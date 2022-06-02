Погода в Одессе 3 июня: и жарко, и мокро

По прогнозам синоптиков, завтра, в пятницу, 3 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области будет жарко, но при этом возможен небольшой дождь.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь.
Ветер северный, 6-11 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 20-21°С.
По Одесской области переменная облачность. Утром и днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер северный, 6-11 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.