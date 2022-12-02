Погода в Одессе 3 декабря: какой будет суббота?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 3 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Но существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одессе 3 декабря
В Одессе 3 декабря будет облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 1-3°С тепла.
Погода в Одесской области 3 декабря
По Одесской области в субботу Облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото: Одесский курьер