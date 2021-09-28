Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 29 сентября: тепло, но не по-летнему

Погода в Одессе 29 сентября: тепло, но не по-летнему

Завтра, в среду, 29 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-10 °С тепла, днем воздух прогреется до 15-17 °С со знаком «плюс».

Температура морской воды 14-15 °С.

По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +5+10 °С, днем она поднимется до +15+20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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