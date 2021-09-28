Погода в Одессе 29 сентября: тепло, но не по-летнему

Завтра, в среду, 29 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10 °С тепла, днем воздух прогреется до 15-17 °С со знаком «плюс».
Температура морской воды 14-15 °С.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью +5+10 °С, днем она поднимется до +15+20 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.