Погода в Одессе 29 апреля: без осадков, но туманно

Завтра, в четверг, 29 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 12-14 °С со знаком «плюс».
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 12-17 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.