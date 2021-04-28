Погода в Одессе 29 апреля: без осадков, но туманно

Завтра, в среду, 28 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Завтра, во вторник, 27 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В мае 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это теплее, чем обычно: на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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