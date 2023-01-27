Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 28 января не порадует

Погода в Одессе 28 января не порадует

В субботу 28 января 2023 года в Одессе будет снег с дождем, ночью мороз, днем около ноля и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе 28 января

Облачно. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Налипание мокрого снега.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-3°С, днем 0-2°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области 28 января

Облачно. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Налипание мокрого снега, местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, местами гололедица.

Штормовое предупреждение

В течение суток 28 января 2023 года по Одессе и области ожидается налипание мокрого снега, ночью и утром порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате порывистого ветра и налипания мокрого снега возможно падение веток и кабелей. 

Минная опасность

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения на побережье слишком высока. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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