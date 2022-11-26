Погода в Одессе 27 ноября: в город пришли заморозки

В воскресенье 27 ноября в Одессе будет без существенных осадков, температура днем 4-6°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
27 ноября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 1°С мороза 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.