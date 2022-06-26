Погода в Одессе 27 июня: будет ли дождь?

По прогнозу синоптиков в понедельник, 27 июня, в Одессе ожидается погода без существенных осадков. Температура ночью днем 27-29°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
27 июня 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 18–19°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость добра.