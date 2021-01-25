Погода в Одессе 26 января: облачно и ветрено

Во вторник, 26 января, в Одессе ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер юго-западный, 15-17 м/с, днем он сменит направление на северный и будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 3-5 °С тепла.

По Одесской области облачно. Ночью небольшие осадки, днем осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами гололед, гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный, 15-17 м/с, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 1-6 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.