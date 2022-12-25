Погода в Одессе 26 декабря

В Украине будут штрафовать за унижение сотрудников 23 декабря 2022 года вступил в силу закон, который за травлю и унижение сотрудников устанавливает административную ответственность. ПОДРОБНЕЕ

В «Дії» каждый украинец может проголосовать, какого числа праздновать Рождество По предложению Министра культуры и информационной политики в приложении «Дія» запущен опрос о дате празднования Рождества: 25 декабря, вместе со все миром, или 7 декабря, по устаревшему юлианскому календарю. ПОДРОБНЕЕ