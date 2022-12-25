Погода в Одессе 26 декабря

В понедельник, 26 декабря 2022 года в Одессе ночью местами небольшой дождь. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Прогноз погоды в Одессе
26 декабря в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Возможен дождь.
Ветер южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 0°С до 6°С тепла, днем 3-9°С тепла.
На дорогах области во время дождя, видимость 1-2 км.
Фото Игорь Ерошкин