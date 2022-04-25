Погода в Одессе 26 апреля: будет ли теплым вторник?

Завтра, во вторник, 26 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, но без существенных осадков.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем она поднимется до 18-20 градусов тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18-23 градусов.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.