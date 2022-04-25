Погода в Одессе 26 апреля: будет ли теплым вторник?

Погода в Одессе: ждать ли дождя в пятницу, 22 апреля? Завтра, в пятницу, 22 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. В Одессе без существенных осадков. По области местами небольшой дождь.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ