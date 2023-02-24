Погода в Одессе 25 февраля: действует штормовое предупреждение

Утром и днем 25 февраля 2023года по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

25 февраля в Одессе шторм

Из-за сильного ветра жителей просят максимально ограничить перемещения и поездки, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море есть вероятность срыва морских мин с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Опасность нахождения на побережье слишком высока. Вероятен неконтролируемый подрыв мины.

Прогноз погоды в Одессе 25 февраля

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С тепла.

Погода в Одесской области 25 февраля

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 11-16°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.