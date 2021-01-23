Погода в Одессе 24 января: тепло, но дождливо

Погода в Одессе 21 января: туман и гололедица В четверг, 21 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололедица, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Когда закончится одесская зима? – о погоде в январе и феврале Середина января принесла в Одессу сильные морозы и снег. И хотя одесской погоде до климатического катаклизма очень далеко, обледеневшие тротуары, присыпанные свеженьким снежком, почему-то не радуют, а, скорее, пугают одесситов. В связи с этим захотелось узнать, какими сюрпризами нас может порадовать конец января и февраль и стоит ли ожидать новой волны снежной стихии. ПОДРОБНЕЕ