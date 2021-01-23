Погода в Одессе 24 января: тепло, но дождливо

В воскресенье, 24 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 8-10 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.