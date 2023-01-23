Погода в Одессе 24 января: будет дождь или снег?

Во вторник, 24 января 2023 года, в Одессе будет пасмурно, температура воздуха около ноля. Ночью возможен снег с дождем.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Одесского морей.
Погода в Одессе 24 января
Облачно с прояснениями. Ночью снег с дождем. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области 24 января
Облачно с прояснениями. Ночью снег с дождем. Днем без существенных осадков.Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.