Погода в Одессе 24 января: будет дождь или снег?

Погода в Одессе 23 января: мороз возвращается? По сравнению с прошлой неделей, в Одессе действительно похолодает. В понедельник, 23 января в город вернутся ночные заморозки, а днем температура будет не выше 3°С тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: будет ли теплым воскресный день? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ