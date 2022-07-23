Погода в Одессе 24 июля: воскресенье будет пожароопасным

Погода в Одессе 22 июля: пятница обещает быть жаркой По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 22 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и жаркая погода. Кроме того, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на среду, 20 июля Завтра, в среду, 20 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют +26+28 градусов тепла и без осадков.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ