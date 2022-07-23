Погода в Одессе 24 июля: воскресенье будет пожароопасным

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится высокая пожарная опасность.
Погода в Одессе 24 июля
В Одессе в воскресенье облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С тепла.
Температура морской воды 19-20°С.
Погода в Одесской области 24 июля
В Одесской области облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.