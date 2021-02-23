Погода в Одессе 24 февраля: среда обещает быть прохладной

Завтра, в среду, 24 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем от 1 °С мороза до 4 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололед.