Погода в Одессе 24 февраля: среда обещает быть прохладной

Завтра, в среду, 24 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем от 1 °С мороза до 4 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололед.