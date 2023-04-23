Погода в Одессе 24 апреля: все устали от дождей

Уже долгое время в Одессе царит дождливая погода. Но в понедельник, 24 апреля 2023 года синоптики существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в г. Одесса на 24 апреля
В Одессе будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
Погода в Одесской области 24 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.