Погода в Одессе 24 апреля: все устали от дождей

Какая погода ждет одесситов 23 апреля: «дождливый» прогноз не оправдывается? Завтрашний воскресный день, 23 апреля 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области облачным, но, вопреки более ранним прогнозам, без осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Дождливая погода в Одессе сохранится и на выходных Судя по прогнозам синоптиков на ближайшие дни, надеяться на то, что на выходных в Одессе наконец-то распогодится и дожди прекратятся, пока что не приходится. ПОДРОБНЕЕ

Одесситов ждет дождливая пятница – что обещают синоптики Как прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 21 апреля 2023 года, в Одессе сохранится дождливая погода. Не лучше будут обстоять «погодные» дела и в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ