Погода в Одессе 23 января: мороз возвращается?

По сравнению с прошлой неделей, в Одессе действительно похолодает. В понедельник, 23 января в город вернутся ночные заморозки, а днем температура будет не выше 3°С тепла.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 23 января
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью и днем 1-3°С тепла.
Прогноз погоды Одесской области на 23 января
Облачно с прояснениями.
Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью и днем от 2°С до 4°С тепла.
На дорогах области видимость хорошая.