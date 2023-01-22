Погода в Одессе 23 января: мороз возвращается?

Погода в Одессе: будет ли теплым воскресный день? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет день Крещения Завтра, в четверг, 19 января 2023 года, в праздник Крещения, в Одессе и Одесской области ожидаются сильные порывы южного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ