Погода в Одессе 23 июня: объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 23 июня, по Одессе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается гроза и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
23 июня 2022 года в г. Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, днем гроза.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем гроза.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
На дорогах области видимость хорошая.