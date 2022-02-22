Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 23 февраля: среда будет теплой

Погода в Одессе 23 февраля: среда будет теплой

Завтра, в среду, 23 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают достаточно теплую погоду. Осадков не ожидается.

Погода в Одессе 23 февраля

Рецепты

Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе 23 февраля ожидается:

  • переменная облачность;
  • без существенных осадков;
  • ветер северный, 7-12 м/с;
  • температура ночью 2-4 градуса выше нуля, днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.

Погода в Одесской области 23 февраля

В Одесской области среда будет такой:

  • переменная облачность;
  • без существенных осадков;
  • ветер северный, 7-12 м/с;
  • температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла;
  • на дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить