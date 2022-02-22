Погода в Одессе 23 февраля: среда будет теплой

Завтра, в среду, 23 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают достаточно теплую погоду. Осадков не ожидается.
Погода в Одессе 23 февраля
Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе 23 февраля ожидается:
- переменная облачность;
- без существенных осадков;
- ветер северный, 7-12 м/с;
- температура ночью 2-4 градуса выше нуля, днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.
Погода в Одесской области 23 февраля
В Одесской области среда будет такой:
- переменная облачность;
- без существенных осадков;
- ветер северный, 7-12 м/с;
- температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла;
- на дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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