Погода в Одессе 23 декабря: четверг обещает быть морозным

Погода в Одессе 22 декабря: снега не обещают Завтра, в среду, 22 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 декабря По сообщению синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в ночь с 17 на 18 декабря и днем 18 декабря 2021 года в городе Одесса ожидается такая погода: ПОДРОБНЕЕ