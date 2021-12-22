Погода в Одессе 23 декабря: четверг обещает быть морозным

Завтра, в четверг, 23 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода, хоть и без существенных осадков.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 23 декабря
Завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов ниже нуля.
Погода в Одесской области 23 декабря
В Одесской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до 7-12 градусов ниже нуля, днем ожидается минус 1-6 градусов.
На дорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой