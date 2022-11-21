Погода в Одессе 22 ноября: прекратится ли дождь?

22 ноября 2022 года в Одессе будет облачно, без существенных осадков, температура днем 6-8°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
22 ноября 2022 года в г. Одессе будет облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром на севере области местами гололедица.