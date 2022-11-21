Погода в Одессе 22 ноября: прекратится ли дождь?

Осень умерла. Потому и на улицу лишний раз не хочется выходить. Поэтому онлайн события – это выход из ситуации, ну если у вас есть свет, конечно. Кстати, расскажите, как вы проводите время, когда нет света, чем занимаетесь? Возможно, прочли новую книгу, стали ли больше уделять внимание детям и играете с ними в игры? В любом случае, призываем вас провести это время в любви и уюте. А уже в четверг вас будет ждать новая подборка интересных событий, которые можно посетить бесплатно и всей семьей.

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