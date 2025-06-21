У моря в Одессе

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 22 июня;
  • Погода в Одесской области 22 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 22 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-17°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 15-16°С.

Кстати, напомним: сегодня – день летнего солнцестояния – астрономическое явление, которое знаменует самый длинный день и самую короткую ночь в году в северном полушарии. Больше интересных подробностей – в нашей статье: Летнее солнцестояние – день солнца, силы и загадочных традиций

Прогноз погоды в Одесской области на 22 июня

По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Автор фото – Анна Баратынская

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