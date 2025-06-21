Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 22 июня;
- Погода в Одесской области 22 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 22 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-17°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Кстати, напомним: сегодня – день летнего солнцестояния – астрономическое явление, которое знаменует самый длинный день и самую короткую ночь в году в северном полушарии. Больше интересных подробностей – в нашей статье: Летнее солнцестояние – день солнца, силы и загадочных традиций
Прогноз погоды в Одесской области на 22 июня
По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Автор фото – Анна Баратынская