Погода в Одессе 22 июля: пятница обещает быть жаркой

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на среду, 20 июля Завтра, в среду, 20 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют +26+28 градусов тепла и без осадков.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 июля: каким будет понедельник По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 18 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ