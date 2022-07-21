Погода в Одессе 22 июля: пятница обещает быть жаркой

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 22 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и жаркая погода. Кроме того, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.
Погода в Одессе 22 июля
В Одессе завтра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 29-31°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 17-18°С.
Погода в Одесской области 22 июля
В Одесской области в пятницу:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.