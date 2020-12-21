Погода в Одессе 22 декабря: облачно, но с прояснениями

Завтра, во вторник, 22 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 0-2 °С тепла.
по Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6 °С мороза, днем от 2 °С мороза до 3 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой