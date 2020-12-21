Погода в Одессе 22 декабря: облачно, но с прояснениями

Погода в Одессе 19 декабря: что принесет святой Николай? Завтра, в субботу, 19 декабря, в День Святого Николая, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ