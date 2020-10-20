Погода в Одессе 21 октября: тепло еще не уходит

Завтра, в среду, 21 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с, днем возможны порывы до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-10 °С выше нуля. Днем 16-18 °С со знаком «плюс».
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем может усилиться до 9-14 м/с.
Температура ночью составит 5-10 °С выше нуля, местами от 0 до +2 °С. Днем – +14-19 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.