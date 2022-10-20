Погода в Одессе 21 октября: будет ли пятница теплее четверга?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 21 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до 10-15°С.
Погода в Одессе 21 октября
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра:
- облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем он сменит направление на южный, его скорость составит 5-10 м/с.
- Температура ночью 4-6°С, днем 11-13°С тепла.
Погода в Одесской области 21 октября
В Одесской области ожидается:
- облачная погода с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем южный 5-10 м/с.
- Температура ночью 1-6°С, днем 10-15°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, на 20 октября в Одессе и области объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра.