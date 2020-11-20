Погода в Одессе 21 ноября: ночью и утром возможны осадки

На завтра, субботу, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Ночью будет 1-3 °С тепла, днем 4-6 °С.
В Одесской области завтра ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки, на севере гололед, гололедица. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Ночью ожидается от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.