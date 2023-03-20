Погода в Одессе 21 марта: синоптики обещают дождь

Завтра, во вторник, 21 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 21 марта
В Одессе завтрашний вторник обещает быть облачным с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С со знаком плюс.
Погода в Одесской области 19 марта
По Одесской области завтра прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 9-14°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.