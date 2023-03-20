Погода в Одессе 21 марта: синоптики обещают дождь

Какая погода будет в Одессе 18 марта В суббота, 18 марта 2023 года, в Одессе ожидается умеренно теплая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 17 марта В пятницу, 17 марта 2023 года, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду без существенных осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ