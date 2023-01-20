Погода в Одессе 21 января: ждет ли нас теплая суббота?

Погода в Одессе: каким будет день Крещения Завтра, в четверг, 19 января 2023 года, в праздник Крещения, в Одессе и Одесской области ожидаются сильные порывы южного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 января: ветер усилится? Завтра, в среду, 18 января 2023 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается сильный южный ветер, его порывы будут достигать 19-24 м/с. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ