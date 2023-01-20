Погода в Одессе 21 января: ждет ли нас теплая суббота?

В субботу, 21 января 2023 года, одесситов ждет теплая погода. Ночных заморозков не будет, а днем воздух прогреется до 8-10°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 21 января
21 января в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 21 января
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.
Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами туман, видимость 200-500 м.