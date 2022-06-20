Погода в Одессе 21 июня: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 19 июня: воскресенье будет жарким Завтра, в воскресенье, 19 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и теплая погода, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ