Погода в Одессе 21 июня: объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 21 июня, по Одессе объявлено штормовое предупреждение – ожидается гроза.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
21 июня 2022 года синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Вечером кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 27-29С°.
Температура морской воды 20-21С°.
Прогноз погоды в Одесской области
Переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 27-32°С.
На дорогах области видимость хорошая.