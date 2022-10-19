Погода в Одессе 20 октября: прогнозируют опасные условия

20 октября 2022 года в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Возможны сильные порывы ветра.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 20 октября 2022 г в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°С, днем 12-14°С.
Погода в Одесской области 20 октября
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°С, днем 9-14°С.
На автодорогах области видимость хорошая.