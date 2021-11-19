Погода в Одессе 20 ноября: прогноз на субботу

Завтра, в субботу, 20 ноября 2021 г., в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура воздуха 12-14°С тепла.
Погода в городе Одессе 20 ноября
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14° тепла.
Погода в Одесской области 20 ноября
- Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 3-8°C тепла, днем 9-14°C тепла.
- На автодорогах видимость хорошая.
Погода в Одессе 21-22 ноября
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер юго-западный, ночью 21 ноября северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 2-7°C тепла, днем 9-14°C тепла.
Погода в Одессе 23 ноября
- Местами небольшой дождь.
- Температура ночью 1-6°C тепла, днем 5-10°C тепла.
Погода в Одессе 24 ноября
- Без существенных осадков.
- Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.