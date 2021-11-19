Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 20 ноября: прогноз на субботу

Погода в Одессе 20 ноября: прогноз на субботу

Завтра, в субботу, 20 ноября 2021 г., в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков, температура воздуха 12-14°С тепла.

Погода в городе Одессе 20 ноября

  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​12-14° тепла.

Погода в Одесской области 20 ноября

  • Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 3-8°C тепла, днем ​​9-14°C тепла.
  • На автодорогах видимость хорошая.

Погода в Одессе 21-22 ноября

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер юго-западный, ночью 21 ноября северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 2-7°C тепла, днем ​​9-14°C тепла.

Погода в Одессе 23 ноября

  • Местами небольшой дождь.
  • Температура ночью 1-6°C тепла, днем ​​5-10°C тепла.

Погода в Одессе 24 ноября

  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем ​​2-7°C тепла.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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