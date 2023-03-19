Погода в Одессе 20 марта: станет ли теплее?

Какая погода будет в Одессе 18 марта В суббота, 18 марта 2023 года, в Одессе ожидается умеренно теплая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 17 марта В пятницу, 17 марта 2023 года, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду без существенных осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 15 марта: потеплеет ли? Гидрометцентр Черного и Азовского морей информирует о том, какая погода ожидается завтра, в среду, 15 марта 2023 года в Одессе и Одесской области. ПОДРОБНЕЕ