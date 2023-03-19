Погода в Одессе 20 марта: станет ли теплее?

Прогноз о том, какой будет погода в Одессе в понедельник, 20 марта 2023 предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 20 марта
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Как видим, погода по прежнему останется довольно прохладной.
Погода в Одесской области 20 марта
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.