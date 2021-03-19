Погода в Одессе 20 марта: что обещают синоптики

Завтра, в субботу, 20 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 6-8 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем 4-9 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.