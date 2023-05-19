Погода в Одессе 20 мая: какой прогноз синоптиков?

После нескольких погожих дней в Одессу может нагрянуть гроза – прогноз на 19 мая Завтра, в пятницу, 19 мая 2023 года, в Одессе ожидается гроза, а по области – местами даже град. Кроме того, в регионе остается в силе чрезвычайная пожарная опасность.

Такой прогноз сделали сегодня синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 18 мая: прогноз синоптиков Специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщают, что в четверг, 18 мая 2023 года осадков в Одессе не ожидается и день будет теплым. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области объявили чрезвычайный уровень опасности: детали В Украине почти во всех областях (кроме западной части и Крыма) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на ближайшие трое суток. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе все теплее и теплее: прогноз на 17 мая Завтрашняя среда, 17 мая 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплой и погожей. По крайней мере, это нам обещают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ