Погода в Одессе 20 мая: какой прогноз синоптиков?

В субботу, 20 мая 2023 года в Одессе будет тепло и без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 20 мая
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 17–18°С.
Погода в Одесской области 20 мая
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото: Instagram/vizorg_k