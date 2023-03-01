Погода в Одессе 2 марта: будет ли день весенним?

2 марта 2023 года, в четверг, в Одессе ожидается погода без осадков и без заморозков. Днем воздух прогреется до 5-7°С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 2 марта
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Погода в Одесской области 2 марта
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.