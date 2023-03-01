Погода в Одессе 2 марта: будет ли день весенним?

Какая погода будет в Одессе в первый весенний день: прогноз Первый день весны 2023 года обещает быть в Одессе и Одесской области хоть и облачным, но достаточно теплым и без осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 27 февраля? В понедельник, 27 февраля 2023 года ночью температура воздуха будет 2-7 тепла, днем 9-14. Возможны небольшие осадки. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ