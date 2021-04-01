Погода в Одессе 2 апреля: возможен небольшой дождь

Завтра, в пятницу, 2 апреля, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6 °С тепла, днем 11-13 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 11-16 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.