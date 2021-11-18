Погода в Одессе 19 ноября: пятница будет дождливой?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 19 ноября, в Одессе и Одесской области возможна облачная и дождливая погода.

Погода в Одессе 19 ноября

В Одессе в пятницу, по прогнозам, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 2-4 градусов тепла, днем они поднимется до 8-10 градусов со знаком “плюс”.

Погода в Одесской области 19 ноября

Завтра в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.