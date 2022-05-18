Погода в Одессе 19 мая: без грозы, но с ветерком

На Одессу надвигается гроза, град и шквал Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о непогоде, надвигающейся на Одессу и Одесскую область. На среду, 18 мая, в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе обещают грозу – объявлено штормовое предупреждение По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 17 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ