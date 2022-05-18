Погода в Одессе 19 мая: без грозы, но с ветерком

Какая погода ждет одесситов в четверг, 19 мая? Ответ на этот вопрос знает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам, завтра в Одессе ожидаются порывы северного ветра. Объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в Одессе 19 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем воздух прогреется до 19-21°С.
Температура морской воды 14–15°С.
По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем она поднимется до 17-22°С.
На дорогах области видимость хорошая.