Погода в Одессе 19 июня: воскресенье будет жарким

Завтра, в воскресенье, 19 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и теплая погода, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, в Одессе в воскресенье:
переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем она поднимется до 26-28°С.
Температура морской воды 19-20°С.
По Одесской области:
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.