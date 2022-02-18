Погода в Одессе 19 февраля: будет репетиция весны?

В субботу, 19 февраля 2022, в Одессе будет теплая погода без осадков.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
В субботу одесситов ждет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 9-11°С тепла.
Погода в Одесской области 18 февраля
В субботу, 18 февраля синоптики прогнозируют в Одесской области:
- Переменную облачность;
- Без существенных осадков;
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с;
- Температура ночью 0-5°С мороза, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Цей матеріал також доступний українською