Погода в Одессе 19 декабря: что принесет святой Николай?

Завтра, в субботу, 19 декабря, в День Святого Николая, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 4-6 °С выше нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.