Погода в Одессе 18 июля: каким будет понедельник

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 18 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одессе 18 июля
В Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 16-17°С.
Погода в Одесской области 18 июля
В Одесской области понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.