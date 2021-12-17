Погода в Одессе 18 декабря

Погода в Одессе: 17 декабря возможен мокрый снег Завтра, в пятницу, 17 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ