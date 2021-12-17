Погода в Одессе 18 декабря

По сообщению синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в ночь с 17 на 18 декабря и днем 18 декабря 2021 года в городе Одесса ожидается такая погода:
В Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 18 декабря
В Одесской области синоптики прогнозируют:
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.