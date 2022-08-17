Погода в Одессе 18 августа: третий день дождь с грозой

18 августа 2022 в Одессе и области ожидается дождь, гроза и сильный ветер. В этой связи синоптиками объявлено в регионе штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

18 августа 2022 г. в Одессе ожидается погода облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.

Ветер западный, 3-8 м/с, днем ​​во время грозы шквал, 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер западный, 3-8 м/с, днем ​​во время грозы шквал, 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Штормовое предупреждение: В течение суток 18 августа 2022 по Одессе и области ожидается гроза. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.